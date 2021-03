Esta semana al fin la teleserie Verdades Ocultas mostró su anunciado salto temporal de 25 años.

Debido a esto distintos actores salieron de la producción o cambiaron sus roles.

Por ejemplo Katty Kowaleczko (Gracia) en la ficción antes de este salto viajó a Nápoles, lo que significó la salida de la actriz de la ficción.

En este contexto y en conversación con LUN, la intérprete habló sobre proyectos que alista a sus 56 años. “Creo que todo ser humano tiene que aprovechar sus últimos años de vida cuando todavía está bien, consciente y sano para disfrutar la vida sin responsabilidades de niños chicos o padres viejos”, señaló la actriz.

Agregó que “a los 60 me quiero retirar y cambiar el sistema de vida“, y detalló los planes que tiene con su pareja: “Es irnos al sur a un lugar que tenga agua, lluvia, tierra para poder trabajarla o si no, gastarnos los ahorros en viajar”.

“La idea es premiarse porque uno se saca la mugre desde que entra al jardín, después educarse, profesionalizarse, tener una familia, cuidar a los hijos, protegerlos, criarlos. Y después viene la etapa en la que estoy yo y mi marido, que es cuidar a nuestros padres”, añadió Katty.

Consultada sobre por qué abandonaría el teatro a esa edad, afirmó que “no me cansa, lo paso bien, pero la actuación no es lo único en mi vida, me gustan un montón de cosas y siempre me falta tiempo. Llevo 33 años como actriz. Es harto. Mi prioridad es estar con las personas que amo y ser feliz en un lugar acogedor, bonito y con el espacio para que cada uno pueda hacer sus hobbies, algo que en Chile no se estimula”.