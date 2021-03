Lewis Shawcross: El youtuber británico que ama la cumbia chilena

Lewis Shawcross es una persona más, de las millones al rededor del mundo, que tuvo que quedarse en su casa para afrontar la llegada del coronavirus. Sin embargo, el hombre de 23 años quiso usar ese tiempo encerrado para explorar nuevos horizontes musicales. Un amigo cercano le comentó que podría grabarse reaccionando a a algunas canciones.

Según La Cuarta, en un comienzo escuchaba música que él prefería, como hip hop gringo o británico. Unas semanas después le recomendaron reaccionar al trabajo de Rosalía y Travis Scott en la canción «TKN», siendo ese el primer video que grabó a finales de mayo. Le siguieron otros temas de la española, pero rápidamente fue incursionando en ondas más urbanas con reggaetones y música trap.

«No importa en qué idioma está, no importa si no lo entiendo completamente, es simplemente cómo la música me hace sentir, no importa de dónde sea la música mientras la disfrutes», expresó hace algunos días Shawcross para CNN Chile.

Música chilena

Lewis Shawcross no se detuvo tras conocer el flamenco de Rosalía y parte de la escena urbana latina. Y es que la música chilena llegó a sus oídos para quedarse y hacerlo mover el esqueleto. La nueva recomendación que llegó a sus redes decía que «si escuchaba «Mujeres y Cerveza» del Grupo Alegría, sería reconocido como un chileno de tiempo completo». La invitación sonó interesante para Lewis por lo que puso «play» a la canción.

Al principio todo fue muy nuevo y se preguntó a sí mismo qué está escuchando varias veces, los ritmos de la canción lo confundieron. Sin embargo, a medida que pasaron los minutos, no pudo evitar el movimiento de su cuerpo. Y es que al parecer, no importa en qué rincón del mundo te encuentres, la cumbia chilena mueve corazones. El video del youtuber al día de hoy tiene más de 340 mil reproducciones y el ya cuenta con 614 mil suscriptores.

Al parecer, Grupo LAegría no fue suficiente para el británico, quien continuó su camino por ritmos como el rap y el rock chileno, como Shamanes Crew, Los Prisioneros y Los Bunkers. Y la lista de chilenos solo fue creciendo con artistas como Paloma Mami, Amar Azul y Los Charros de Lumaco.

Incluso, uno de sus videos más recientes es una reacción a la canción «Papi, ¿dónde está el funk?» de la banda nacional, Los Tetas. Canción que denominó como una obra maestra para el final del video.

¿Qué opina de los artistas chilenos?

«Creo que Chile tiene uno de los sonidos más diversos. Hay música chistosa, hay cosas, yo diría aleatorias, inesperadas, por ejemplo, el tipo de música influenciada por México», mencionó Lewis Shawcross a CNN Chile.

«Tienen bandas increíbles que tienen contenido serio, letras serias. Los Prisioneros, Los Tres. Y luego, por supuesto, reggae latino como Gondwana (…), es por eso que pienso que Chile es un país interesante, parece haber algo nuevo y algo diferente cada semana. Bastante más interesante que otros países en que tienen básicamente un sonido», agregó el británico.

Lo último que mencionó, fue que en este momentos las visitas chilenas llenan su canal, por lo que prometió una visita en cuanto el contexto sanitario lo permita para poder concretar el panorama de ir a cantar karaoke. Cuando se le preguntó por qué tema cantaría solo dijo: «¡¡Estrechez de corazóoooon!!».