«Misión imposible»: Hombre ha reprobado 192 veces su examen de conducir

El dicho «el que la sigue la consigue» claramente no aplica para un hombre en Polonia, que lleva 17 años tratando de aprobar su examen de conducir.

Según informó el medio español La Vanguardia el curioso hecho se registró en Polonia, en la ciudad Piotrków Trybunalski. El sujeto de 50 años, cuya identidad no fue revelada ha fallado 192 veces su examen de conducción.

Reprobar no es tan extraño

Para poder acceder a una licencia de conducción en Polonia, es necesario aprobar dos exámenes, el teórico y el práctico. El mismo procedimiento que se ocupa en Chile.

Pero al parecer no es tan fácil aprobar. Según estadísticas entregadas por las autoridades solo entre el 50% y 60% de las personas logran aprobar la prueba teórica. En el caso del examen práctico este porcentaje es aún más bajo, solo el 40% lo aprueba.

Por lo tanto no es tan extraño que el perseverante hombre aún no logre obtener su licencia. Las estadísticas manejadas por las autoridades revelan que en promedio las personas logran obtener su permiso de conducción al tercer intento.

Un dato no menos importante es que para rendir el examen de conducción en Polonia se debe pagar un cuota. Todos los intentos de este hombre no solo han sido un golpe a su autoestima, si no que también a su bolsillo.

El valor que tiene que pagar para dar cada prueba es de 1.300 euros. Considerando que el hombre lo ha intentado 192 veces, ha desembolzado aproximadamente $1.125.098 pesos chilenos.

Pero él no es el único que la ha tenido difícil en ese pueblo. En Piotrków Trybunalski vive otra persona con su mismo problema. A la fecha esta persona no identificada ha fallado en 40 ocasiones tratando de obtener su permiso de conducir.

Según el diario La Vanguardia ninguna de las dos personas pretende rendirse en su misión imposible. ¿Tú tendrías tanta paciencia? ¡Cuéntanos en los comentarios?