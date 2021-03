Coté López compartió su tristeza con sus seguidores de Instagram

La influencer no tuvo una mañana muy alegre y lo compartió con sus seguidores

Una triste mañana vivió Coté López y así se lo dejó saber a los 1,6 millones de seguidores de Instagram. La modelo subió una foto de su abuela para desearle un muy feliz cumpleaños y lamentó no poder verla.

Durante las últimas semanas, la crisis sanitaria del país ha crecido sin control. Hoy se llegaron a los 7.000 nuevos contagios y el sistema de hospitales está al borde del colapso. Esto obligó a las autoridades a decretar una cuarentena total en toda la Región Metropolitana.

La cuarentenas, las restricciones y cordones sanitarios, fueron el principal impedimento que Coté tuvo para viajar a Curicó a celebrar el cumpleaños 80 de su nonnita.

Por eso le dedicó un tierno mensaje en sus historias de Instagram, donde aprovechó de agradecer todo lo que su abuela le ha enseñado, y la tristeza que siente por no poder verla en este día tan especial.

«Hoy cumple 80 años mi nonnita. Uno de mis pilares, me enseñó a tejer, cocinar, creer en Dios, a agradecer, a un sinfín de cosas. «Me gustaría poder a Curicó a abrazarte, pero maldito virus no nos deja. Te amo infinito» fueron las sentidas palabras de Coté.

No todo está tan mal

La influencer también usó sus historias esta mañana para compartirle a sus seguidores una muy buena noticia.

Su suegra, la mamá del futbolista Luis Mago Jiménez, fue dada de alta de la clínica, donde se mantenía internada porque se contagió de Covid-19.

«Hoy es un día aún más feliiiiz porque mi suegra después de dos semanas sale por fin de la clínica por el madito COVID!. Justo para ver el partidooooo 🤩 🥳 🥳 🥳. GRACIAS A DIOS!» escribió Coté.

Cabe recordar que Coté López es muy apegada su familia y disfruta mucho compartir su vida por Instagram. Actualmente vive con el futbolista Luis Mago Jiménez y sus cuatro hijos.