Wyatt Russell fue presentado en el capítulo estreno de la serie «Falcon and the Winter Soldier».

Este viernes Disney+ estrenó la esperada serie «Falcon and the Winter Soldier». Y los fanáticos de Marvel esperaban con ansias ver al nuevo «Capitán América»

Aunque muchos sin duda siempre recordarán y relacionarán a Chris Evans con el personaje.

Hacia ya el final del capítulo al fin se vio a John Walker, el hombre elegido por el Gobierno de Estados Unidos para reemplazar a Steve Rogers (Evans). Esto a pesar de que en la parte final de «Endgame», Capitán América le deja su legado a su amigo Sam (Anthony Mackie).

¿Quién es el nuevo Capi?

El encargado de dar vida al Capitán América es Wyatt Russell, actor y exjugador de hockey de 34 años.

Y bueno si bien muchos no lo saben es hijo de una reconocida pareja de actores, se trata de Kurt Russell y Goldie Hawn, y es medio hermano de Kate Hudson.

El actor contó en USA Today lo que pensaba sobre la audiencia. «La gente probablemente lo odiará, y a algunas personas les va a encantar», expresó y agregó: «Espero que no me odien demasiado, [pero] supongo que es un honor ser odiado en el universo Marvel».

Por lo que Russell adelanta, su personaje al ser un marine, será uno mucho más atormentado. «Ha sido empujado a este papel como Capitán América y lo hará a su manera, y quiere hacerlo bien. Pero su forma es una forma muy específica que ha aprendido al ser básicamente un cazador humano entrenado. Quiero decir, eso es lo que son los marines. No son Steve Rogers, no son los mismos. Ya no son como los Boy Scouts. Son un poco más retorcidos», explicó.

Además el intérprete sostuvo que está clarito de lo difícil que es hacerse cargo de un popular personaje como este sobre todo por la forma interpretó Evans.

«Él es perfecto. ¿Quién más puede interpretar al Capitán América como Chris Evans? Nadie», dijo el chiquillo.

Como era de esperar su aparición en la nueva serie de Disney+ generó distintas reacciones, pero muchos no quedaron convencidos con el actor.

Acá te dejamos algunos de ellos

Cada vez que veo a #JohnWalker con el escudo de Steve Rogers#FalconAndTheWinterSoldier pic.twitter.com/wN5LOZyqO9 — Rudy Underwood (@RJUnderwood97) March 27, 2021

Vamos con el capítulo de Popeye el Marino (por fin!)#FalconAndTheWinterSoldier pic.twitter.com/kyDw0cM5kz — Juanma Gutierrez (@juanma3010) March 27, 2021

Compras por Internet Lo que pides // Lo que te llega #FalconAndTheWinterSoldier pic.twitter.com/IibCXPdDqO — Lia_AN (@Lia_AN03) March 26, 2021

La cara de Bucky al escuchar al «nuevo Capitán América» nos representa a todos #FalconAndTheWinterSoldier pic.twitter.com/7wrOWEWyoc — Nere🌹🦋⭐🌝 (@_nerebm) March 26, 2021