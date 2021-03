Premios Grammy 2021: Todo lo que tienes que saber de la premiación

Este 14 de marzo llega una de las premiaciones más importantes de la industria de la música.

Se celebra la 63ª gala de entrega de los premios Grammy, aunque este año será un poco diferente a lo que estamos acostumbrados.

Con medidas sanitarias para evitar contagios de Covid-19, la premiación se llevará a cabo de manera simultánea en varios recintos afectados por la pandemia, como Apollo Theater, Hotel Café y The Station Inn. Además todos las categorías serán presentadas por trabajadores de los recintos.

Este año, de acuerdo a la revista GQ, dentro de los favoritos se encuentran Beyonce con Savage, Lil Baby con The Bigger Picture y Post Malone con su álbum Hollywood’s Bleeding.

Como sabemos que no te quieres perder ni un detalle de la ceremonia, te vamos a entregar todos los tips y recomendaciones para que disfrutes los premios.

TNT y TNT Series, serán los canales que estarán transmitiendo en vivo y en su idioma original la premiación, desde las 22.00 hrs en Chile.

Este año el poder femenino se toma los escenarios de los Grammys y tendremos la oportunidad de ver las presentaciones de Dua Lippa y Taylor Swift, quienes son dos de las artistas con más nominaciones este año.

Billie Eilish, Cardi B y Doja Cat serán otras de las que representarán al género.

BTS también hará su aparición en el escenario al convertirse en la primera banda de K-Pop en ser nominada a los premios con su canción Dynamite.

Destacan las presentaciones de Chris Martin en representación de Coldplay, y Harry Styles que prometen ser shows imperdibles

Te dejamos la lista completa de las presentaciones de este año:

ONE WEEK till these performers hit the #GRAMMYs stage on CBS! 🤩 Are you ready?! https://t.co/H1LzyGkilV pic.twitter.com/9gh3oJws8f

