Anitta responde a declaraciones machistas de Arcángel

El cantante de reguetón Arcángel, una vez más está bajo el ojo público. Y es que sorprendió con una declaración cargada de machismo en sus redes, situación que la cantante brasilera Anitta no dejó pasar.

Fue a través de una historia de Instagram, que el artista norteamericano señaló: «Quieres q te respeten como mujer bla bla bla! Pero te pasas enseñando el cu** en las redes sociales por likes! Las mujeres que se comportan, se distinguen y se catalogan como damas!».

Poco rato después, la intérprete publicó una foto en su cuenta de Instagram:

«(…) puedes tu utilizar culos de mujeres en tus videos y ponerle letras explicitas para obtener views, pero al mismo tiempo decir que las mujeres que muestran SUS PROPIOS CULOS en sus redes sociales no merecen respeto? Estoy confundida.», fue parte de la respuesta de la cantante

La polémica continúa

Pero la polémica no terminó ahí, y es que la voz de «Downtown» publicó historias recientes donde dijo que ambos conversaron por teléfono al respecto debido a la viralización. Contó que si bien ella sabía que las declaraciones no iban dirigidas a ella «(…) pero si afecta a las mujeres en general, yo me siento en el papel de hacer algo». «No hay mujeres para esto y mujeres para otra vaina» agregó.

Arcángel también utilizó las historias para entregar una especie de disculpa. «A las mujeres finas, trabajadoras y serias que se hayan sentido que yo le falté el respeto pues contra discúlpenme», todo bien, hasta que igualmente comentó sobre el trasero de Anitta y que era fan de este.

Aun cuando ella le expresó que no estaba de acuerdo con lo que él pensaba y la explicación que le dio al respecto, rescató que el artista estuviera abierto a escuchar. También destacó lo mencionado por la artista argentina, Cazzu, al respecto en sus historias.

«‘Usan sus redes para prostituirse» dijo Arcángel. Y él las usó para ofender, burlarse, y luego dar disculpas MUY POCO SERIAS después de ofender al 90% de las FANÁTICAS que lo seguíamos y respetábamos», mencionó la exponente del trap en Argentina que destacó que todo estaba ocurriendo en la semana de la mujer.