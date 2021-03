WhatsApp prepara nueva actualización para proteger tu privacidad

Desde la plataforma WABetaInfo, se dio a conocer que una de las nuevas actualizaciones para la aplicaciones permitirá enviar imágenes que se autodestruyen.

La nueva función actualmente está en periodo de prueba en la versión beta y pretende proteger la privacidad de sus usuarios.

WhatsApp está trabajando para recuperar la confianza de sus usuarios que habían migrado en masa a otras aplicaciones luego de que en febrero de este año aununciaran nuevos términos y condiciones respecto a la privacidad de la información.

La idea detrás de esta actualización replica la función que Instagram ya tiene disponible y que permite que las imágenes enviadas se eliminen cuando se abandona la conversación.

De acuerdo a lo informado, la actualización para iOS y Android va a funcionar así:

La principal falla de esta actualización es que WhatsApp no alertará a sus usuarios si es que alguno de sus contactos saca captura de pantalla a la imagen mientras la ve.

Dentro de las futuras actualizaciones WhatsApp busca que las imágenes compartidas en sus plataformas no se puedan compartir en otras redes sociales.

WaBetaInfo publicó imágenes con la vista previa de la función

WhatsApp is working on self-destructing photos in a future update for iOS and Android.

• Self-destructing photos cannot be exported from WhatsApp.

• WhatsApp didn’t implement a screenshot detection for self-destructing photos yet.

Same concept from Instagram Direct. ⏱ pic.twitter.com/LLsezVL2Hj

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 3, 2021