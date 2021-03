Bruno Mars y Anderson. Paak sorprendieron a todos sus fanáticos a finales de febrero ,cuando anunciaron la creación de un nuevo proyecto musical llamado Silk Sonic.

Los cantantes que estaban trabajando juntos desde el año 2017, cuando hicieron una gira internacional, usaron las redes sociales para dar a conocer su nueva banda.

Y no sólo eso, si no que también anunciaron del disco «An Evening Whit Silk Sonic» para finales de este año, y el lanzamiento de su primer sencillo «Leave the door open«.

La canción ya acumula más de 25 millones de reproducciones en su canal de youtube a menos de una semana del lanzamiento.

Unos días después de que el éxito musical se diera a conocer, Bruno Mars uso su cuenta de twitter para hacer una directa solicitud a los Grammys:

En el texto, el integrante de Silk Sonic le solicita al comité de los premios una oportunidad para tocar su nuevo sencillo en vivo, ya que hace mucho tiempo que no pueden hacer presentaciones.

.@BrunoMars & @AndersonPaak

We have been trying to call you all week. Have you changed your numbers? We would love for #silksonic to make their TV debut at the #GRAMMYs. Are you free this Sunday night? Follow back and we will DM for details.

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) March 9, 2021