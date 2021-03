Toque de queda: Comerciantes piden atender hasta las 22:00 hrs

Durante la semana pasada se anunció que el toque de queda se adelanta una hora, debido al aumento de los contagios en todo el país.

La medida comenzó el sábado 13 de marzo, lo que obligó a los restaurantes y comercios minoristas a cerrar sus puertas a las 20:00, dos horas antes de que comience la restricción.

Esta noticia dejó a varios molestos, especialmente a los empresarios detrás de actividades nocturnas como espectáculos, entretenimiento y gastronomía.

Es por esto mismo que ellos se organizaron, para pedirle al gobierno que se permita la atención de público hasta que comience la restricción horaria.

Con respecto a esto, el presidente de la Asociación Nacional de Gastronomía, Entretención y Cultura (Anagec), Juan Carlos Velásquez, afirmó que «estas dos horas han impactado muy fuerte nuestras ventas».

«Los restaurantes, que se han visto menos impactados, han tenido un impacto del 40%, y los pubs, que solamente abren de noche, han tenido un impacto de 80%. Y eso repercute en la cadena de gente que trabaja con nosotros: los garzones no ganan propina, los bartenders tampoco», señaló.

Por lo mismo, el dueño del Club Amanda y el Club Chocolate, se sumó a esta solicitud. Recalcando que «queremos hacer sentir al gobierno que estamos del lado de ellos».

Afectados por el toque de queda

Por su parte, el saxofonista y garzón Carlos Ríos, dijo que debido a esta medida «como músicos no podemos ejecutar ningún tipo de trabajo en este rubro, por lo cual no concebimos netamente detenidos en nuestra función laboral, y no estamos percibiendo ningún tipo de capital».

Es importante destacar que, desde los gremios gastronómicos aseguraron a Cooperativa que, en general los contagios no se producen en los restaurantes. Además, aseguraron que en los hogares es donde más sucede esto, porque en varias ocasiones las medidas se dejan de lado.