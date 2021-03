¿Hasta cuando?: influencer chilena sufre nuevo acoso callejero

Ya parece broma todos los casos de acoso que han sufrido las mujeres al rededor del mundo. Y es que en julio de 2020, el Observatorio Contra el Acoso Chile (OCAC) realizó una encuesta a nivel nacional que aborda este tipo de violencia sexual en los ámbitos callejero, laboral, educativo y ciberacoso.

La encuesta, bajo el nombre de Radiografía del acoso sexual en Chile, señaló que al menos 9 de cada 10 ha vivido el acoso sexual callejero, es decir el 86,4% de la población. Sin embargo, de esas 9 de cada 10 mujeres que sufrieron algún tipo de acoso callejero, 4 no saben que vivieron violencia sexual».

Miles de mujeres año tras año se juntan para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y este no fue la excepción. A pesar de la pandemia, una gran cantidad de mujeres se acercaron nuevamente en Plaza Italia a conmemorar el día en el que se repudia el acoso, los abusos y la inequidad, en el que se honra a mujeres que han perdido no solo la confianza, sino que la vida por la violencia de género.

Asimismo, la encuesta señala que «son las mujeres quienes han experimentado mayor cantidad de tipos de acosos durante su vida», ubicando la cifra en un 64%, en contraste al 26% de los hombres». Estas cifras nos muestran que aun hay mucho que aprender y cuestionar.

Vesta Lugg y su nuevo caso de acoso

Fue la cantante Vesta Lugg quien durante este miércoles dio a conocer una nueva situación de acoso callejero. Situación en la que ya se ha referido en otras ocasiones y en la que, como varias mujeres, se ha visto más de una vez.

«Hoy caminando de vuelta de un tramite a las 10 am, con abrigo que me tapaba hasta las rodillas, viví nuevamente una situación incomoda donde nuevamente tuve que corregir, destacar limites y protegerme ante 5 hombres en un auto», comenzó señalando la cantante e influencer en su cuenta de Instagram.

Si bien la publicación es de un video del 2019 en el que Vesta se ve respondiéndole a su acosador, publicó este con el fin de dar a conocer su nueva experiencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vesta Lugg (@vestalugg)

De igual forma, hizo una fuerte reflexión en su publicación. “¿Por qué es mi responsabilidad educarte? ¿Por qué no te pones en los zapatos de nosotras y piensas… ‘esto la hará sentir incómoda/asustada/en peligro’? ¿Por qué es nuestra responsabilidad protegernos? y no la responsabilidad de la sociedad educar a sus hijos», señaló.

Finalmente cerró con:

«Me enfurece… me enfurece saber que hay tantas mujeres que viven acoso y abusos diarios… y que estas situaciones cuando se la comparto a mis amigos hombres, su asombro e impacto me da a entender que piensan que es un hito puntual, que pasó hoy pero no mañana ni ayer. Y no… lo vivimos todas y todos los días».