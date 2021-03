Edson Arantes do Nascimento, ‘Pelé’, se mostró este martes muy emocionado tras set vacunado contra el coronavirus Covid-19

En las instancia la exestrella del fútbol pidió mantener las medidas sanitarias necesarias para ayudar a las personas que «aún no han sido inmunizadas».

«Ha sido un día inolvidable. ¡Tengo la vacuna! La pandemia aún no ha terminado dijo el brasileño.

«Necesitamos mantener la disciplina para preservar vidas mientras muchas personas aún no han sido inmunizadas».

«Lávese bien las manos y quédese en casa, si es posible», indicó Pelé.

«Cuando salga, no olvide usar una máscara y mantenga su distancia social. Esto pasará si podemos pensar en el siguiente y ayudarnos los unos a otros», añadió el tricampeón del mundo, que acompañó su publicación con una foto recibiendo la vacuna.

Destacar que el proclamado ‘Deportista del Siglo’ XX cumplió ochenta años el 23 de octubre pasado. Además de Pelé, otras celebridades brasileñas han recibido la vacuna contra el nuevo coronavirus, como el ‘Rey’ de la canción Roberto Carlos, uno de los más populares del país y que está con 80 años.

Por su edad el ex crack integra el segmento de prioridad para la aplicación de vacunas. En Brasil se han aplicado por ahora más de 8,4 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus y ya hay más de 1,9 millones de personas que recibieron la doble inoculación para la inmunización según indica el sitio Our World In Data.

Brasil es uno de los países más afectados por la pandemia de coronavirus, pues se contabilizan más de 10,6 millones de contagios así como más de 256.000 fallecido por la pandemia de Covid-19.