La ex pareja declaró en sus redes que sufría violencia por parte de ella

Luego de que Tomás Correa, ex pareja de la bailarina Valentina Roth, declaró en sus redes haber sufrido violencia física por parte de la joven, ella aseguró pasar un terrible momento: una parálisis facial que le duró casi todo el día.

Recibió muchos mensajes de apoyo, según contó en sus redes sociales, tras enterarse de los dichos de Correa contra ella sobre las agresiones físicas mientras ellos mantenían una relación. «En el transcurso de nuestro pololeo, recibí más de cinco golpes y violencia verbal», mencionó su ex pareja.

«Disculpen si no les respondo sus mensajes como de tanto amor, pero si los veo. De verdad. Los veo. Pero no los respondo», dijo, agregando también que durante el martes habría «estado en otra».

En el video, Vale Roth comentó que se le había caído el labio derecho y que se asustó mucho. Llamé a mi mamá. Le mandé un video y todo. Me da vergüenza subirlo. Pero ahora estoy bien, menos mal”, agregó.

Preguntó también si es que es posible que lo que le ocurrió sea debido a los nervios, ya que habría tenido una parálisis en las cuerdas vocales durante 2017 que la mantuvo adolorida mucho tiempo.

«No sabía qué hacer ¿No puede pasar como por nervios? En el año 2017 a mí me paso esto, que me dio una parálisis en las cuerdas vocales, que no se juntaban po’… fue terrible porque quedé súper ronca», declaró la ex-Calle 7.

Según ADN, tras la declaración, el joven borró los post, sin embargo, el Instagram @realityculiao la compartió en sus Stories.