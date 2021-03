Es sabido que a pesar de contra con permiso de vacaciones de todas formad siempre se debe usar la mascarilla.

Por eso en las últimas horas se ha viralizado en redes un video que llama basaste la atención ya que la protagonista se niega a hacer lo que le solicitan.

El hecho se registró en Zapallar y en este se ve a una mujer que descansa sin mascarilla en la playa, y es enfrentada por dos personas que le piden que se proteja.

Ella se indigna con la petición y para defenderse desató una serie de insultos contra las personas, que al parecer serían carabineros.

El video fue publicado por @surpatagon en Twitter. Ahí se puede ver que los funcionarios se acercan a la mujer en la playa y le piden, cordialmente, que se cubra la boca con una mascarilla. Pero ella no quería.

Molesta les responde: «¿Hay un contagiado en Zapallar? estoy de vacaciones acá, mi tiempo vale plata en este país, mucho más que el tuyo”, pero esto no es lo único.

La persona que está a su lado la trata de calmar y le pide que por favor se ponga la mascarilla, pero ella sigue ofuscada: “Primera generación que va al colegio me esta webeando, yo te pago tu sueldo”.

Luego de este momento tenso, la mujer se puso finalmente la mascarilla y le dice a la funcionaria: “¿Estás contenta ahora?”.

Los comentarios en redes sociales no tardaron en multiplicarse, la mayoría criticaba la actitud de la mujer. «Por personas irresponsable como estas, estamos como estamos. Estas cosas me dan mas pena que rabia. Una prepotencia clasista impresionante. Cosas que me indignan», fue uno de los comentarios. «Qué onda esta rota? Se cree mucho por ir a veranear a Zapallar? Después de ver este video califico a Zapallar como flaite. No hay nada más flaite que rotear», dijo otra usuaria.

Hay que tener en cuenta que ponerse la mascarilla es un tema de cuidado social. Si bien a uno no le importa contagiarse, el resto puede perder la vida. Son temas que parecen obvios, pero episodios como este dejan en evidencia que no es así.

Revisa el tenso momento aquí: