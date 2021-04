Hace más de un año que la novena entrega de Rápidos y Furiosos debería haber llegado a los cines, pero producto de la pandemia se fue retrasando.

Pero la espera por fin se terminó ya que este miércoles 14 de abril en las redes sociales de la saga se lanzó el tráiler de Rápidos y Furiosos 9.

De hecho se anunció hasta la fecha de estreno. El 25 de julio podremos ver a Vin Diesel manejar a toda velocidad en pantalla grande.

Además de Diesel podremos ver a John Cena, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Helen Mirren, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris y Cardi B.

Un anuncio que sorprendió a todos fue la vuelta de Han, interpretado por Sung Kang. Así lo adelantaron en la cuenta de Instagram donde escribieron: «Bienvenido de vuelta Han».

Una publicación compartida de #F9 (@thefastsaga)

«>

En el trailer recién revelado de Rápidos y Furiosos 9 podemos ver que la nueva entrega sigue la exitosa formula que se ha visto a lo largo de toda la saga.

Acción a destajo que se vuelve cada vez más increíble en cada entrega, trucos automovilísticos que desafían todas las leyes de la física y el irrompible lazo familiar que une a todos los protagonistas.

It’s good to be back. Watch the new #F9 trailer now. pic.twitter.com/Ewy0EZfhBv

— #F9 (@TheFastSaga) April 14, 2021