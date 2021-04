La tarde de este lunes el Minsal entregó un nuevo reporte sobre el coronavirus Covid-19 en Chile.

En la oportunidad se informó que hubo 6.078 casos nuevos en as últimas 24 horas. De ellos 3.854 corresponden a personas sintomáticas y 1.712 no presentan síntomas. En tanto se indicó que se registraron 512 test PCR Positivo que no fueron notificados.

De esta forma la el número total de personas que han sido diagnosticadas con la enfermedad en el país alcanza a las 1.175.614.

Pero de este total se detalla que 42.195 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 1.106.862

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 119 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de muertos asciende a 25.975 en el país.

A la fecha, 3.363 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de las cuales 2.986 están con apoyo de ventilación mecánica.

RED DE SALUD

Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 217 camas críticas disponibles para el paciente que lo requiera, independiente de la región donde se encuentre.

En cuanto a las Red de Laboratorios y la capacidad diagnóstica, ayer se informaron los resultados de 69.029 exámenes PCR. Con esto se alcanza la fecha un total de 12.846.288 analizados a nivel nacional.

La positividad para las últimas 24 horas a nivel país es de 8,34% y en la Región Metropolitana es de 10%.

RESIDENCIAS SANITARIAS

Actualmente se dispone de 204 Residencias Sanitarias, con 14.356 camas totales. La ocupación real a nivel nacional es de un 74%, quedando un total de 2.865 camas disponibles para ser utilizadas.

Las personas que no cuenten con las condiciones para realizar una cuarentena efectiva en su hogar y requieran trasladarse a una Residencia Sanitaria, pueden llamar al Fono 800 726 666 o ingresar al sitio web www.minsal.cl.