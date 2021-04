Disney +: «Cruella» y «The Bad Batch» entre los estrenos de mayo

Mayo no solo trae nuevas cintas para Netflix, sino también para la plataforma de Disney+. Y es que luego del final de «Falcon and the Winter Soldier», varios quedaron expectantes a lo nuevo que traerá la plataforma.

En esta oportunidad tendremos por fin el estreno de la espera «Cruella». La villana de «101 Dálmatas» es interpretada en la cinta por la mismísima Emma Stone. Además la nueva serie animada de «Star Wars», «The Bad Batch», llega para todos los fanáticos del universo espacial.

Sin embargo, como pasó con el estreno de «Raya y el último Dragon», la cinta de Cruella de Vil estará disponible el 28 de mayo por medio de el «Premier Access» de la plataforma. Por lo que si quieres ver esta nueva cinta es necesario pagar un monto extra a la suscripción. De igual forma, si no puedes esperar a que la película esté liberada para todos, Disney+ tiene otras alternativas.

Aquí tenemos el tráiler para ver si te tientas:

No solo llegó a la plataforma la segunda temporada de «High School Musical: The Musical», sino también debutará en la plataforma la serie «The Gifted», la serie de mutantes realizada por Fox.

Disney+ también agregará una nueva apuesta entre los estrenos. Se trata de la «Colección de cortos ‘Launchpad’ de Disney» que llegará el 28 de mayo. Este estreno considera seis cortometrajes live-action desarrollados por diferentes creadores quienes prometen presentar a la audiencia propuestas únicas. De igual forma, todas la historias girarán al rededor del descubrimiento.

Otros estrenos

Por si creías que eso es poco, te dejamos otros estrenos que traerá Disney+ a su cartelera durante el mes de mayo.

7 de mayo

Love & Bananas

Grandes Migraciones

Derrame de petróleo del siglo

La odisea de Ailo

14 de mayo

Phineas y Ferb la película: A través de la segunda dimensión

The Gifted -Temporada 1 y 2

The Last Ice

21 de mayo

Coop & Cami – Temporada 2

Momento Muppet

Marvel: Aventuras de Súper Héroes

