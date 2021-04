Joan MacDonald es una weli que cuenta con más de1.2 millones de seguidores en Instgarm. ¿La razón? resulta ser que ella es toda una influencer, más bien una gurú fitness.

Y si pues, ya que esta linda abuelita no es la típica que uno podría imaginar sino que al verla derrocha energía.

Además está claro que debido a su condición física vive la vida sin límites, haciendo lo que ama , el deporte.

SU GUSTO POR EL DEPORTE

¿Cómo parió esta historia?. Según Joan MacDonald ha contado que hasta los 70 años ella nunca había ido a un gimnasio y menos tener redes sociales.

En este contexto una vez ella visitó al médico y le indicaron que debían aumentar sus medicamentos para controlar su presión arterial.

Negándose a esto, fue su hija Michelle quien le presentó una nueva opción, trabajar por su salud a través del deporte. Con la autorización de su médico, Joan comenzó a aprender los conceptos básicos sobre nutrición e investigar sobre los mejores deportes.

Unirse a redes sociales fue parte del proceso, con el objetivo de poder conectar con una comunidad fitness que la inspirara y la motivara a seguir en su camino de la actividad física. “Tuve que aprender a usar las aplicaciones, a usar una computadora correctamente, el iPad y el iPhone”, asegura en una entrevista para Glamour.

Luego de volver al médico para evaluar su salud, MacDonald recibió la buena noticia de que su presión arterial había disminuido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Joan MacDonald (@trainwithjoan)

Su camino como influencer

Tras las buenas noticias, Joan pensó si debía o no compartir su historia, porque las redes sociales era un terreno muy nuevo para ella.

“A nadie le gusta hacer algo que nunca antes ha hecho y que se haga público. Fue muy duro. De alguna manera, todavía lo es, pero comencé a hacer que la gente se comunicara conmigo, así que contaba mi historia”.

Cinco años han pasado desde que Joan MacDonald eligió este camino de influencer, y hoy tiene una gran comunidad que la apoya en sus pasos. Un largo recorrido que hoy por fin la lleva a aceptar su belleza natural y su cuerpo.

“Nunca fui considerada bonita y ahora escucho esto todo el tiempo. Ahora me siento bien conmigo misma. Me siento más segura sobre cómo me visto y cómo actúo, por eso me veo mejor”.

Hoy Joan comparte imágenes y videos de sus rutinas de ejercicios, consejos de vida, imágenes más personales, pero sobre todo, un mensaje inspirador para todas las personas, sin importar la edad.

“Las mujeres mayores tienen mucho que ofrecer. Aquí (redes sociales) hay muchas mujeres mayores que yo, que son personas realmente fuertes y asombrosas. Las mujeres mayores tienen voz y necesitamos que nos escuchen. La gente piensa, ‘abuela, ¿qué sabe ella?’. Pero te sorprendería lo que puede hacer la abuela”, asegura la influencer.

Inspírate en Joan MacDonald

Para muchas personas es muy difícil compatibilizar la rutina del día a día con la actividad física, pero la influencer recomienda reservar al menos 30 minutos o una hora para moverse.

“Hazlo porque lo necesitarás en el futuro. Si lo conviertes en un hábito, serás una mejor persona por ello”.

¡Ay! A mi hasta me dieron ganas de ir al gimnasio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Joan MacDonald (@trainwithjoan)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Joan MacDonald (@trainwithjoan)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Joan MacDonald (@trainwithjoan)