Falta muy poco para el estreno de la segunda temporada de «Luis Miguel: la serie» y en este contexto ha comenzado a viralizarse un audio inédito de Luisito Rey antes de morir.

Así es, ya que este el padre del astro mexicano lo grabó en aquel entonces una nueva canción y quería regresar a América.

En un video de YouTube, se puede ver a la reportera mexicana Claudia de Icaza quien se encargó de revelar el audio nunca antes escuchado.

Eso si, este audio ya se había dado a conocer hace un tiempo por lo que ahora se ha vuelto a viralizar.

¿Cuándo fue grabado?

Este mensaje lo grabó Luisito Rey mientras enfrentaba una neumonía fulminante el 9 de diciembre de 1992 en Barcelona, España, cuando ya Luis Miguel lo había sacado de su vida.

La periodista explicó, cita la revista Quién, obtuvo el material inédito después de que entrevistó a Yolanda Mingo Gallego, quien fue la última pareja que tuvo el padre de Luis Miguel, al que tildó de “villano”.

Durante la breve grabación, el cantante español comparte una serie de pensamientos y reflexiones relacionadas a la música y la vida.

NO SE ARREPIENTE

“No hay nada más hermoso que cuando se tiene fe. No hay nada que pueda hundir el barco, ni la mayor tempestad». «La música, hermoso secreto de dos seres que puede ser lo más bonito que se puede lograr. La rosa de los vientos nos sobra, no la vamos a necesitar, tenemos en nuestras manos la credibilidad”, dice Luisito Rey.

“Este barco no se puede hundir, está lleno de amor, porque la música es lo más hermoso que creó la humanidad».

«Esos cuatro marineros, vamos a cruzar el Atlántico para hacer algo que hace posiblemente 500 años hizo algo similar, sin luz, por eso se confundieron los marineros, pero llegaron a puerto”,

Para termina la perista dijo que el cantante tenía un gran deseo de volver a grabar y de regresar para retomar su carrera. Por esa razón, Luisito Rey grabó la canción “No me arrepiento”.

El famoso compositor nacido en Cádiz, España, dejó el canto para dedicarse de lleno a la de su hijo. Pero cuando el «Sol de México» alcanzó la mayoría de edad decidió reemplazar a su padre como manager tras descubrir irregularidades durante su gestión.

Luis Miguel aseguró tras la muerte de su padre que «él fue el responsable directo en que yo tomara en serio una carrera como esta y eso es definitivo».