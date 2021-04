Esta mañana en pleno matinal Mucho Gusto, José Antonio Neme hizo una confesión que dejó a todos bastante confundidos, El animador reconoció en pantalla que ha salido a correr sin un permiso y fuera del horario de la franja de de deportes que va 06.00 a 09.00 de la mañana.

«Yo corro fuera de hora, me expongo a me detengan 4 horas en un calabozo” lanzó Neme, luego de que mencionaran el caso del deportista Christopher Jarpa, quien fue detenido por Carabineros mientras hacía deporte en un horario prohibido.

Ante la sorpresa de todos sus compañeros, y una Capitana de Carabineros que se encontraba en el estudio José Antonio Neme trató de explicar su situación.

“No puedo utilizar la franja de la mañana porque evidentemente tengo que trabajar y yo no puedo dejar de hacer deporte, no voy a dejar de hacer deporte porque a mí me sirve el deporte, también es parte de mi salud”, se justificó Neme.

Ante las insistencias de sus compañeros del panel quienes le hicieron ver que debía respetar las normas sanitarias, José Antonio Neme siguió justificándose.

El animador explicó que no usaba sus permisos de desplazamiento ya que esos los utilizaba para hacer sus compras “tendría que mentir, decir que voy al farmacia, o al supermercado” se excusó.

Además para defenderse añadió “hago una ruta solo, en calles pequeñas, ceca de mi casa, en un radio aceptable”.

En ese momento intervino la Capitana quien le explicó que “si todos hacemos excepciones a la norma, no se cumple el objetivo que es reducir la movilidad”.

Neme insistió que hacer deportes es parte del programa de salud pública y cerró la discusión con un controversial punto de vista.

«Yo sé que hay un discurso instalado súper correcto de que hay que cumplir, pero no hay que ser arbitrarios, hay cosas que tiene que ver con el sentido común, y la gente está harta de que le digan lo que tiene que hacer o no tiene que hacer, y no le den explicación» aseguró José Antonio.

Luego del tenso momento, Neme decidió no opinar más sobre el asunto para evitar las duras críticas de sus compañeros de panel.¡