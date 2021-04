La situación de Isolina Grandón, dio vuelta las redes sociales. Y es que esta tierna mujer de 100 años, se le prohibió el ingreso a un supermercado, ya que no contaba con el permiso respectivo para circular. Luego de lo que pasó, que sin duda fue muy criticado e indignó a miles en redes sociales, la mujer recibió una increíble ayuda.

La adulta mayor explicó para el medio Aquí Somos Todos que solo deseaba comprar una pechuga de pollo. «Yo no he podido ir a sacar mi permiso porque yo no sé dónde ir, y porque no puedo salir de mi casa lejos. Yo me retiré porque qué más iba a decir, qué más iba a hacer. Me quedé ahí, al lado de la cajera», señaló la señora Isolina al programa.

Es por esto que desde el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), se pusieron las pilas para entregarle apoyo a la tierna mujer. Pamela Mardones, coordinadora Metropolitana del Senama habló al respecto con CHV Noticias, y señaló que su historia los conmovió, por lo que decidieron entregarle apoyo lo antes posible a través del Fono Mayor.

¿Qué le dieron a la señora Isolina?

Según señaló La Cuarta, la autoridad contó al medio se le hizo entrega de una tablet a la mujer. De esta forma, con este nuevo dispositivo, Isolina podrá comunicarse con quien necesite, además de distintos profesionales que trabajan con adultos mayores.

«Le dimos a conocer el programa, con los detalles de cómo funciona y una tablet, ante lo cual estaba muy contenta», añadió Mardones. Asimismo, desde el Senama prometieron mantener contacto con la mujer. Pero eso no es todo, ya que para que todo funcione perfectamente para Isolina, ¡la compañía Mundo le instaló internet, televisión y teléfono fijo gratis de por vida!