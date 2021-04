My Octopus Teacher se convirtió en la cinta ganadora del Oscar a Mejor Largometraje Documental. Este premio hizo historia, ya que es la primera estatuilla que Sudáfrica obtiene.

El presidente del país, Cyril Ramaphosa, usó su Twitter para felicitar a la producción y celebrar el primer Oscar del país.

«Felicitaciones una vez más al equipo de producción de My Octopus Teacher por ganar el Oscar al Mejor Largometraje Documental. Este documental ha abierto una ventana a la belleza natural y la diversidad de los oceanos Sudafricanos y su ecosistema marino» escribió el mandatario.

Congratulations once again to the production team of #MyOctopusTeacher for winning ‘Best Documentary Feature’ at the #Oscars – the documentary has opened a window into the natural beauty and diversity of South Africa’s oceans and marine ecosystems. pic.twitter.com/FMjqqhMiwc

