Festigame trae una nueva noticia sobre el éxito de «Kimetsu No Yaiba».

Kimetsu No Yaiba: Hinokami Keppuutan es el debut en la industria de los videojuegos por parte de la popular serie anime «Demon Slayer». Esta también es conocida por su nombre en Japón, «Kimetsu No Yaiba». Este título, que te permitirá usar en duelos al joven caza demonios Tanjiro Kamado, presentó a dos nuevos personajes que estarán disponibles en el roster de personajes jugables. Aunque los conocemos temprano en el anime, recién fueron unidos al videojuego.

La empresa de distribución y propiedad de Sony Music Entertainment Japan, Aniplex, junto con la desarrolladora CyberConnect2 presentaron nuevos videos e imágenes de los queridos Sabito y Makomo que se unirán a este título. Estos personajes, estarán disponibles en este en el «Modo Versus».

Sin duda ambos personajes son muy queridos por los fanáticos de este anime, ya que la noticia fue súper bien recibida por ellos en redes sociales. Y es que, por si extrañabas ver a estos perosnajes, no solo se unirán al videojuego con su bello diseño, sino también con espectaculares habilidades en la batalla.

En las siguientes imágenes, se puede ver cómo es su aspecto renderizado y en modelado 3D de cara a su jugabilidad en Demon Slayer Kimetsu no Yaiba: Hinokami Keppuutan; creados por CyberConnect2 en base a sus modelados 3D.

Más detalles del videojuego

Además de estas primeras imágenes de los personajes en el juego, se reveló un tráiler para cada uno de los personajes por parte de la producción del juego de Kimetsu No Yaiba. Las presentaciones de los personajes mediante un tráiler se realizó con varios otros, como: Tomioka Giyuu y el entrenador del querido Tanjiro Kamado, Sakonji Urokodaki.

Ahora solo queda esperar para poder utilizar a estos tremendos personajes y muchos más en el juego de Kimetsu no Yaiba: Hinokami Keppuutan. Este se lanzará durante el 2021, sin embargo, aún no tiene fecha específica. Además, el título se lanzará para Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 y PC.