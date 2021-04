Esta semana Francisca García-Huidobro junto a Nacho Gutiérrez, animaron un nuevo episodio de Cómplice. El invitado de este programa online fue Pancho Saavedra.

Allí el rostro de Canal 13 reveló inéditos detalles de su despedida de soltero en Buenos Aires.

Así es ya que sin duda para el comunicador fue una experiencia inolvidable.

“Recuerdo que se sumaron mi hermana, prima y amigas, y de repente éramos un grupo de 12 personas, llegamos la Hotel Faena, me tenían preparado una habitación”, dijo él .

Pero luego que sus cercanas tuvieran problemas al no poder conseguir strippers, fue el propio Pancho Saavedra quien tomó la iniciativa. “Bajé al lobby y dije a un señor, ¿usted me puede pedir dos strippers por favor? Consígamelos porque las chiquillas me citaron a las nueve de la noche en una pieza supuestamente para tomar y partir el carrete. Como no les resultó, yo las voy a sorprender”, reveló.

Más adelante los bailarines llegaron a la habitación del animador. “Estábamos pasándolo bien y de repente tocan la puerta, eran los policías”, afirmó Pancho.

“¿Los carabineros de acá o de allá?”, comentó sorprendida Francisca García-Huidobro, a lo que Nacho Guitérrez le contestó que “strippers, po’. La fantasía”.

Luego de aquello, Pancho Saavedra comentó una anécdota que tuvo con los bailarines eróticos. “Me preguntan: ‘¿quién es la novia?’ Y yo digo, no si el novio era yo. Me dicen ‘¿por qué no me dijiste para bailarte algo?’, y yo tan pavo, no gracias. ¿Cuánto les debo?”.

Para terminar el conculcador declaró que “lo pasé la raja en mi despedida de soltero, pero siento que tuve un puro tema, mi hermana cuando llegamos a Argentina me dice: ‘no hagas nada de lo que mañana te vas a arrepentir’, y yo tenía esa voz todo el rato”, cerró.