Antonella Ríos en febrero pasado dio a conocer que se contagió de Covid-19.

‘Estuve dos semanas encerrada por el puto Covid… hoy soy libre’, reveló la actriz en esa oportunidad, luego de haberse recuperado de la enfermedad .

OTRA VEZ CONTAGIADA

Resulta que la intérprete otras vez comunicó a sus seguidores que se había contagios de coronavirus.

Así es, ya que en Instagram la intérprete contó que ‘Hoy estoy mejor. Pasé días terribles de angustia y miedo, el Covid realmente me dejó muy preocupada’, comenzó su mensaje.

‘Es segunda vez que me da y esta vez, pese a ser una persona con un estilo de vida sana; como saludable y no fumo, tomo vitaminas y suplementos, hago actividad física y pese a todo eso, estuve muy mal (olfato, gusto, dificultad al respirar). Lloré de angustia en las noches porque sentí que las cosas no las tenía controladas’, agregó.

‘Gracias a mis angelitos y a la gente que me quiere, me siento hoy mejor (ya me quedan pocos días para salir de esto). De verdad es un tema difícil porque el virus no discrimina, es realmente potente y fuerte’.

‘Amigos, este mensaje es para decirles que se cuiden mucho (mascarilla apropiada, ventilar constantemente en la casa y no tomárselo a la broma porque está fuerte la cosa). Me pasa que siempre trato de solucionar las cosas sola y así resolver sin exagerar para no sugestionarme. Agradezco estar mejor y aunque aún seguía subiendo cosas en las redes, mi angustia era suprema. Cuídense mucho. Estoy muy agradecida de sentirme mejor’, remató Antonella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Antonella Rios Mascetti (@antonellarios)

Como era de esperar sus fans de una comenzaron enviarle mensaje de buena onda para apoyarla

Luego a través de sus historias de Instagram ella publicó un breve texto que refleja su sentir.