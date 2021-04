¡No por favor!: Blondie y La Batuta se encuentran al borde del cierre

La Batuta y Club Blondie son gratamente conocidos en la capital por su vida nocturna y música en vivo. Además de siempre ser un escenario abierto para las bandas nacionales y latinoamericanas que ha llegado al corazón de cientos de chilenos. Sin embargo, debido a que tuvieron que dejar de funcionar hace más de un año por la llegada del Covid-19, ambos locales muy populares están al borde de su cierre.

La Batuta

Así lo expresó a finales de abril, Hugo Liebner, dueño de La Batuta. Si bien nunca ha sido mucho de publicar sus problemas en redes sociales, fue el 29 de marzo que dio un aviso importante a sus seguidores de Twitter: «ATENCIÓN COMUNICADO: estamos en las últimas… fin del comunicado», mencionó en la red social.

“Yo ya no tengo más recursos para inyectar, ya me gasté todos mis ahorros, vendí auto, me gasté los créditos Fogape, los créditos personales, las tarjetas. Y ya no hay más”, mencionó Liebner en conversación con La Tercera PM.

El local Ñuñoíno, sin duda ha marcado la juventud de muchos quienes pudieron disfrutar de música en vivo y bailoteos eternos en sus tres décadas de existencia. Es por esto, que varios artistas nacionales, que tuvieron este escenario entre sus primeros, mostraron su apoyo.

Una de ellas fue la artista nacional, Ana Tijoux, quien llamó por teléfono al dueño de La Batuta para ofrecer su ayuda. La intérprete de «1977», se ofreció para armar un evento benéfico en ayuda del recinto. “Los amigos y los colegas del local La Batuta están viviendo un momento muy complicado en términos económicos con el tema pandemia, están al borde de la quiebra, entonces se está inventando un concierto para que apoyemos a los colegas”, señaló la artista para el medio.

Sin importar las adversidades, el local también ha intentado reinventarse. Y es que en planean apostar esta vez por un nuevo servicio de comida y bebida a domicilio que comenzará a tomar forma próximamente. Esto, aun cuando a fines del 2020 probaron este giro. Si bien utilizaron la cocina del inmueble y solicitaron la patente pertinente, la Seremi de Salud les impidió continuar con el servicio, según mencionó Liebner.

«La Blondie»

Lamentablemente, Club Blondie es otro recinto de antaño de la vida nocturna que se encuentra al borde del colapso por la crisis sanitaria que no nos ha soltado hace más de un año. A pesar de las dificultades, su productor Ariel Núñez, en conversación Chilevisión, señaló que esperan poder reencontrarse con el público por el mes de Octubre de este año. Y es que no se descarta la posibilidad de realizar un espectáculo masivo al aire libre.

Reacciones en redes sociales

De igual forma, como señaló por Twitter Liebner, dueño de La Batuta, muchas personas, desinteresadamente pidieron los datos bancarios del local, con el fin de ayudar con un granito de arena a la causa. «No emociona el cariño y lo agradezco de corazón», publicó.

Rápidamente muchos quisieron aportar en algo, al menos, entregando palabras de apoyo a un lugar que les dio muchas noches de fiesta y música.

