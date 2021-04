El conserje dijo que en el lugar habían 15 personas que no eran residentes

Este lunes carabineros detuvo a 19 personas por encontrarse reunidos en un departamento en Vitacura. Entre los asistentes a la reunión se encuentra el cantante de trap chileno, Kidd Tetoon.

Tras una denuncia por parte de los vecinos que alertaron la situación donde encontrando a 19 hombres y una mujer en el departamento. A pesar de los asistentes explicaron que no se encontraban en una fiesta si no que trabajando para componer canciones, fueron detenidos igual ya que no se considera una actividad esencial.

El capitán de Carabineros Sebastián Jara indicó que cuando llegaron al lugar el conserje les informó que en el departamento habían 15 personas que no eran residentes del edificio. Una vez que llegaron al departamento junto con el personal de Seremi de Salud, se les permitió el acceso de forma voluntaria.

«Percatándose que al interior habían 20 personas, de los cuales cinco eran residentes y los otros 15 manifiestan que por el nuevo horario del toque de queda no habrían podido regresar a sus hogares, tomando la decisión de quedarse en éste» explicó el Capitán.

Uno de los administradores del edificio, Sandro Coda contó que «varias veces a la semana en ese departamento se hacen reuniones, fiestas. En las que llegan varios invitados, habitualmente del orden de 10, 15, 20 personas, incluidos los tres residentes del edificio. En ese departamento tienen un estudio de grabación y efectúan grabaciones. Efectúan fiestas y esta situación ha llegado evidentemente a molestar importantemente a los residentes del edificio».

A pesar de que las autoridades descartaron que se tratara de una fiesta clandestina todos los participantes de la reunión fueron trasladados hasta la 37° Comisaría de Vitacura. Además confirmaron que no incautaron equipos desde el lugar.

A 15 de las personas las detuvieron por asistir al departamento y a cinco por ser residentes. Este martes sólo des de ellos pasarán a control de detención por ser reincidentes.