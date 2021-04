¿Sabes por qué algunos gatitos toman agua con sus patas?

Sabemos que los videos que más se viralizan en internet son animalitos haciendo cosas tiernas. Otros incluso hacen cosas interesantes, como el caso de los gatitos que toman agua con sus patas.

En las redes sociales también podemos ver que algunos mininos juegan a agarrar el agua que cae de la llave del lavamanos. Pero la verdad, según señaló Meganoticias, no están jugando, solo intentan tomársela a su estilo. Aunque, si tienes un gatito y no lo hace, no lo cuestiones, no es tan común.

Según señala el medio Experto Animal, este divertido comportamiento puede tener varios factores, desde el simple aburrimiento a síntomas de enfermedad, así que de todas formas, aunque el medio señala que no es peligroso, esto podría decir mucho de nuestros michis.

El medio señaló algunas de las razones por la cual los gatitos empiezan a tomar agua de esta peculiar forma: