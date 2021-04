¡Se la jugó!: Alumno retó a profesor en «Call Of Duty» para aprobar examen

A veces hay que jugarse el todo por el todo. Fue el caso de este joven que retó a su profesor a una partida de «Call of Duty», todo con el fin de aprobar la clase que dictaba el docente. Sin embargo, el chiquillo no contaba con que el profesional realmente era bueno en el videojuego.

El cabro necesitaba urgentemente aprobar el último examen, así que pensó que un 1vs 1 en el juego podía ser todo lo que necesitaba para llevarse un 10 a casa. Pero el profe resultó ser un experto en «Call of Duty: Warzone». Y no solo eso, sino que también es tiktoker.

Es por eso que cientos de personas en internet se enteraron de la insólita partida. Y tras acordar los términos, ambos se unieron a esta partida uno contra uno para demostrar quien era el mejor. Sin embargo, lamentamos contarles que la cosa no salió nada bien. Bueno, para el estudiante.

¿Quién ganó?

Y es que el profe no era nada «manco», como se le conoce a las personas que no son prácticamente buenos en los videojuegos, sino que resultó ser un real «pro player» y barrió el piso con el chiquillo, sin piedad.

La historia de este docente y su alumno se viralizó rápidamente el la cuenta de Tiktok del profesor, y ya cuenta con más de 90 mil «me gusta» y más de 700 comentarios. «Ahora imagínense como el chico le explica a su mamá que reprobó por un juego», «el profe desquitándose de varias noches calificando exámenes», «que no diga que no se le dio la oportunidad», fueron solo algunos de los comentarios que tuvo la publicación.

Esto definitivamente le enseñó al estudiante a no juzgar por la apariencias, nunca se sabe si tu profesor es un as en el «Call Of Duty», así que mejor no arriesgarse.