Aaron Keller afirmó que Overwatch 2 presentará novedades «pronto»

El nuevo director del videojuego Overwatch 2, Aaron Keller, adelantó para los fanáticos que más pronto que tarde se conocerán «grandes características y sistemas» sobre la secuela del popular hero shooter.

Fue en una entrevista con GameSpot, cuando Keller aseguró algo muy importante para el futuro de este nuevo videojuego. Y es que la cantidad de recursos invertidos “ha sido masivo” en “cada aspecto de nuestro equipo para poder llevarlo a cabo”. Al parecer, se viene algo de primera clase para todos los gamers fanáticos del juego.

“Sí, realmente vienen grandes características y sistemas muy pronto. Tan grande como cualquier cosa que hayamos construido para este juego, y la cantidad de recursos que hemos depositado en esto ha sido masivo a través de casi todos los aspectos de nuestro equipo para poder llevarlo a cabo».

En relación al estreno de la secuela del título, aún no hay más detalles, pero quedamos muy atentos. «Eso saldrá a la luz pronto. No tengo una fecha que pueda anunciar ahora mismo. Afortunadamente, es algo de lo que podremos empezar a hablar en algún momento del futuro cercano”, explica Keller. Quien además aseguró estra muy emocionado por ver las reacciones de los fans al rededor del mundo.

El periodo de silencio que se mantuvo alrededor de la secuela de Overwatch, llegó a su fin durante la última edición de Blizzcon ¡Un alivio para los fans, sin duda!. En la convención se presentó un extenso vídeo entre bambalinas, este centrado en el aspecto PvE, aunque tampoco se dejó de lado el competitivo clásico.

