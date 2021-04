El conocido humorista «El Risitas'», Juan Joya Borja, falleció a los 65 años

Festigame hoy también lamentó informar sobre la pérdida de Juan Joya Borja.

El mundo del espectáculo español y también de internet sigue de luto. Durante la tarde de este miércoles 28 de abril se confirmó la muerte de Juan Joya Borja, más conocido por ‘El Risitas’, a sus 65 años de edad.

El popular actor y humorista oriundo de Sevilla, vio su estrellato en los años 2000, junto a Jesús Quintero. Fascinó a miles con sus apariciones en los programas ‘El vagamundo’ o ‘Ratones coloraos’, donde contaba varias de sus vivencias.

Borja, fue el protagonista de un reconocido meme. En este, el hombre se encuentra en una entrevista dada al programa Ratones coloraos, donde cuenta una historia que provocó las risas descontroladas de quienes estaban en ese momento en el estudio. Él mismo, el entrevistador y también, por su puesto, el público.

El sevillano llevaba ya tiempo con complicaciones delicadas en su salud, esto debido a la diabetes que le afectaba. A causa de su condición que lo aquejó por varios años, incluso provocó la amputación de una de sus piernas.

La comunidad de internet aprovechó este momento para mantener vivo al humorista de alguna forma. E hicieron eco de su conocida entrevista para burlarse de las decisiones y mal desempeño de diferentes empresas. Incluso, en la plataforma de streaming, Twitch, tiene su propio icono, el conocido «KEKW».

KEKW tiene su origen en World of Warcraft, ya que en el MMORPG de Blizzard, ‘KEK’ significada ‘Jajaja’ en orco. Poco a poco, se fue convirtiendo en el KEKW que todos conocemos, que no dejaría de ser una expresión como ‘lol’ o ‘xD’ para mostrar risa.

Son varios los medios y páginas internacionales que le han dicho adiós a Juan Joya Borja y el tremendo personaje que deja en el recuerdo:

Thank you for giving us all the laughs.https://t.co/uHjZlRro2D

— 9GAG (@9GAG) April 29, 2021