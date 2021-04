¡Ya sabes, soy camaleónica!: Kathy Orellana se luce con cambio de look

Kathy Orellana ha demostrado que le gustan los cambios. Esto porque cada cierto tiempo la cantante sorprende con una nueva imagen.

Resulta que ahora la exparticipante de Rojo, nuevamente sorprendió a sus seguidores con un radical new look. Y claro está que muchos quedaron de «una pieza» con su nueva cabellera.

Para esto la «Morenaza de Rancagua» volvió a utilizar su cuenta de Instagram para revelar el cambio.

En la red social ella se dejó ver con un look caracterizado por un cabello llenó de trenzas con hilos en tonos rojizos. Pero además de mostrar su nueva imagen, la artista compartió un mensaje con todas las personas que día a día siguen su vida.

«SOY CAMALEÓNICA»

«Bello jueves mi gente querida, envío miles de bendiciones para ti que lees esto y me sigues a diario. Cambie mi look, ya sabes soy camaleónica, me gusta innovar y no caer en la rutina, tu que haces para salir de la rutina?», escribió la cantante junto a una imagen en la que mostró su nueva apariencia.

Y es que en la foto que compartió en su cuenta de Instagram, aparece con unas trenzas de colores rojos y anaranjados y, además aprovechó de enviar «un besito, abrazo y miles de bendiciones los quiero mucho».

Sus fieles seguidores de una le dejaron buenos mensajes y la mayoría aprobaron la nueva cabellera de Katherine.

«Cada día se pone más bella», «bella» y «usted está como quiere» fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la chiquilla.

SU PARTICIPACUÓN EN DE TU A TU

Recordar que hace una semanas la cantante fue parte del programa de Canal 13 De Tú a Tú. Allí se refirió a las polémicas en que estuvo inmersa.

Además la cantante habló de sus adicciones, donde detalló que además del exceso de alcohol, también fue consumidora de drogas duras, como la cocaína.