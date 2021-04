En 2006, TVN conquistó al público infantil y adolescente de la época con la serie «Karkú». La serie buscó quedar a la par de lo que fue «BKN» de Mega y «Amango» en Canal 13. Pero eso no fue todo, incluso del programa juvenil salió la banda «Six Pack», en el que los mismos integrantes de «Karkú» tocaban temas originales. ¡Incluso hicieron giras por el país? ¿Estuviste en alguno de ellos?

La producción contaba con la actuación de Kel Calderón, Constanza Piccoli, Luciana Echeverría, César Morales, Vicente Muñoz, Ignacio Sepúlveda, Constanza Herrero y Nicolás Jequier. Y fue precisamente este último, quien decidió cambiar el rumbo. Literalmente.

No pudo despegar en la música

Luego de no ver avances en su carrera musical, tras Karkú, Nicolás Jequier revisó su abanico de opciones para ver qué hacer. Finalmente, tomó la decisión de migrar a suelo gringo. Hoy ya tiene seis años viviendo en Los Ángeles, Estados Unidos. Sin embargo, no fue su primera parada, ya que Buenos Aires también estuvo en los planes del entonces músico, para poder impulsar su carrera el el rubro.

Lamentablemente, no encontró mayores oportunidades en la ciudad Argentina, por lo que volvió a Chile. Pero sería solo por corto tiempo, el necesario para juntar unas lucas y empacar sus maletas para Estados Unidos, donde en un principio, según señaló FM Dos, vivió con la ex chica «Rojo» Bárbara Sepúlveda.

¿Qué hace ahora?

Nicolás Jequier no se dejó afligir por las dificultades para impulsar su carrera, sino que encontró una nueva pasión. Contó que en suelo norteamericano conoció a «Chris McMillan, peluquero que le hizo el corte de pelo a Jennifer Aniston en Friends y él me dijo que estudiara eso. Y para mi sorpresa me gustó», señaló Nicolás.

«Me enamoré de acá, así que empecé mis trámites para quedarme. Aquí me sentí en casa porque en Chile nunca pude conseguir buenos trabajos. Así que me vine con 500 lucas», expresó Nicolás Jequier en relación a su llegada a Los Ángeles.

Pero no fue su único amor. «Me vine de nuevo, empecé a tramitar visa de artista y sólo me dieron tres meses, entonces mi novio me dijo que nos casáramos y lo hicimos, seguimos juntos y así me pude quedar legalmente», detalló el ex «Karkú» para LUN.