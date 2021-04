Conoce las fechas y detalles del nuevo Pokémon GO Fest 2021

El mayor evento de Pokémon GO estará de vuelta en julio durante dos días; este incluirá premios y actividades que todavía no se han confirmado.

Sin lugar a dudas, Pokémon GO se convirtió rápidamente en uno de los mejores juegos para tu celular. Y es que la idea de tener en la palma de tu mano a cientos de Pokémon fue el sueño de los más nostálgicos fanáticos. ¿Y quien no quería crecer para convertirse en entrenador Pokémon? si ya son varias las generaciones que crecieron como grandes fanáticos de una de las franquicias más populares de Japón. Entérate de lo que se viene en la Pokémon Go Fest 2021, por Festigame.

Niantic confirmó una nueva versión del Pokémon Go Fest. El evento mundial más importante del videojuego de iOS y Android, celebrará este año su quinto aniversario y conmemorará no solo esto, si no que también los 25 años de la saga de Pokémon. Esto incluirá una multitud de actividades conmemorativas.

El Pokémon GO Fest 2021 se realizará el 17 y 18 de julio de 2021. Dos días de pura celebración que, todavía no se sabe exactamente cómo se realizará, si habrá actividades presenciales o será todo desde casa. La situación de la pandemia en algunos países sigue siendo delicada, a pesar de que en algunos territorios la vacunación avanza a un ritmo acelerado.

No en vano, en su página web declaran: “En 2021 celebramos tanto el 25.º aniversario de Pokémon como el 5.º aniversario de Pokémon GO, así que, créannos caso cuando decimos que no querrán perderse el Pokémon GO Fest 2021. Estamos deseando poder celebrarlo otro verano juntos. ¡Estad atentos porque seguiremos informando!”.

La información termina aquí, pero no son pocos los que esperan que Meloetta (el Pokémon Melodía) haga su debut en el juego ¿El motivo? Esos iconos de corcheas musicales en el logo del Pokémon GO Fest 2021. Si es o no casualidad es algo que sabremos en las próximas fechas.