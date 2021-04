Los tatuajes hoy en día, al menos en Chile ya no son tan tabú como lo eran y cada día más personas quieren tener imágenes y letras en su piel para siempre. Hoy queremos saber si hay Gatas y Tigresas del Pape que se arrepientan de algún tatuaje.

Sin vergüenza no más, si cualquiera puede estar en la situación. No sé po’, algo mal escrito, un personaje que ya no te gusta, e incluso tatuajes dedicados a una relación que se creía eterna pero que igual terminó.

Bueno igual en la industria del entretenimiento hay todo tipo de cuerpos, y por lo tanto, todo tipo de tatuajes. Hoy queremos mostrarte unos lindos y otros no tan lindos de algunos «famosillos».

Anuel AA y Karol G

No podemos no empezar con una de las rupturas más recientes: Karol G y Anuel. Si, no hay más bebecitos para nadie porque la Bichota ya no está con el puertorriqueño. Y como entonces creyeron estar tan enamorados hasta la eternidad, Anuel no encontró nada más sabio que tatuarse, en al menos la mitad de su espalda, una de las fotos que tiene junto a la cantante de «Ay Dios Mío».

¡Te pensamos Anuel AA, es que aun no sabemos que vas a hacer con media cara de la Bichota en tu espalda!. Aunque igual, la colombiana lleva escrito en tinta un «Emmanuel» en su muñeca. No podemos evitar preguntar a las Gatas y Tigres: ¿Tatuarse con la pareja, si o no?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

Post Malone

Esto ya no es muy nuevo pero sabemos que ya vieron la cara del rapero norteamericano Post Malone. Pregunta importante: ¿Se harían un tatuaje en la cara? El cantante tiene unos cuantos, entre ellos, un alambre de púas que cruza su cabeza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @postmalone

Denise Rosenthal

Ya pero tranquilos, que también hay varios tatuajes bellos que ver. Aterrizando un ratito en Chile, la cantante Denise Rosenthal suele lucir en Instagram los varios tatuajes que tiene en sus brazos. Algunos muy coloridos y alusivos a la naturaleza con flores y pajaritos. ¡Muy su estilo!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Denise Rosenthal (@deniserosenthal)

Ariana Grande

La intérprete de «Thank u next», también tiene uno tatuajes que quizás le hayan salido un poco más caros y no solo hablamos de plata. En 2019, Ariana se tatuó la palma de su mano el título de su canción «7 Rings», pero consideró que era buena idea escribirlo en japonés. La cosa salió más complicada ya que debido a como se escribe en la cultura, el tatuaje se terminó traduciendo en «parrilla».

La situación no perturbó tanto a la cantante, que si reconoció haber cometido un error en el diseño, peor que de todas formas confía en que se va a borrar en breve. Por otro lado, también tiene algunos tatuajes con mucho significado para ella. Una flor de loto en su palma y un «Cinderella» en un dedo de la misma mano. AMbos en alusión al fallecido rapero «Mac Miller» con quien mantuvo una relación años atrás.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ariana Grande (@arianagrande)

El Pape

¡Que nadie entre en pánico, porque no nos olvidamos de nuestro querido Pape!. Y es que el chiquillo también tiene un tatuaje con un significado en su piel. La serpiente de devora un elefante, imagen clásica de las hojas del libro «El Principito». ¡Y mira qué coincidencia! hoy el libro cumple 78 años de existencia, marcando el corazón de muchas generaciones.