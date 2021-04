Daniella Chávez cuenta con millones de seguidores en redes sociales. Por lo que a diario sobre todos tipo de registros los que son en su mayoría pura sensualidad.

Pero tanto a la rubia como a otras lindas chicas se les ha censurado en más de una ocasión alguna imagen.

Y bueno por ejemplo es sabido que Instagram tiene ciertas reglas de uso y de no cumplirlas sencillamente las elimina.

Por eso Daniella Chávez quiso jugársela con una nueva fotito y dejó un mensaje sobre este tema.

En la postal la chiquilla aparece posando de espaldas con un sensual bikini el que acompañó con un extenso texto.

La guapa modelo, quien denunció haber sido censurada en Tik Tok por mostrar su cuerpo criticó que ya no hay libre expresión con un largo mensaje.

«Cada día las redes sociales censurando más y más! Ya no hay libre expresión de ningún tipo! Ahora solo funciona para las empresas o disqueras que pagan para tener like y seguidores! al resto los limitaron a todos! En tiktok ya me censuraron y no hice nada! Hay videos que muestran todo y ahí están cómo si nada!

También pasa; que la que no puede denuncia y de esas hay muchas! En vez de denunciar cuídese haga algo por ud y deje vivir al resto! Mire que criticando o denunciando ud no va ser mejor persona, no va adelgazar y menos me hará brillar menos! Mientras yo sigo brillando ud sigue sin salir adelante porque está preocupado del otro cuando debiera estar preocupado solo de ud». Escribió la modelo.

Junto al texto Daniella dejó una fotografía en bañador rosa junto a la piscina, desafiando a la censura, dejando ver su prominentes atributos.