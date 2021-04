El Senador Manuel José Ossandón fue entrevistado por Radio Futuro donde abordó temas como su acusación por tráfico de influencias, una posible campaña presidencial, la administración de Piñera y el tercer retiro.

Luego de que la corte de San Miguel desestimara los cargos por presunto tráfico de influencias el senador RN se salvó de un desafuero y además anunció su interés en presentar una candidatura presidencial.

“Ha sido una persecución escandalosa. En política cuando alguien te acusa, tienes lepra« reflexionó Ossandón que además añadió «hablé con el presidente de RN y le dije que estoy disponible y no he descartado nunca una campaña presidencial. Seamos serios, no voy a ser un candidato que marca 3 puntos. Hoy no se ve ningún liderazgo de los candidatos existentes”

Respecto a los actuales candidatos presidenciales el Senador Ossandón es bastante claro sobre lo que percibe: “Me interesa que el próximo presidente de Chile sea capaz de tomar las decisiones que nadie ha tomado. La gente tiene miedo, los narcos se han tomado las calles. Me gustaría que los candidatos mostraran sus credenciales«.

«Lo que necesita Chile todo el mundo ya lo sabe. Un gran pacto social, tener un sistema robusto de protección social» insistió.

En cuanto a su candidatura y un posible apoyo de su partido aclaró :“Desbordes hoy día es el candidato de RN. Yo no soy el candidato. Si estoy disponible para una candidatura presidencial competitiva» aclaró el senador.

De todas formas Ossandón añadió: «si a él le va bien, va a contar con todo mi apoyo, pero Chile necesita alguien que tome decisiones duras para enfrentar los problemas” .

La administración Piñera

El Senador también se tomó un tiempo para analizar la administración del gobierno de Sebastián Piñera.

“Seamos justos. El presidente Piñera ha tenido mucha mala suerte. Le toco el estallido social que no es culpa de él, es culpa de todos. Pero si seguimos creciendo de la misma forma que antes del estallido, nada va a servir, porque va a seguir potenciando los problemas del pasado. Lo primero es hacer un mea culpa por la molestia de un país que siente que ha habido muchos abusos de estatales y privados. » comentó Ossandón.

Respecto al panorama político reflexionó: «estamos coartados por grupos de extremistas de un lado y otro que juegan con los sentimientos de la gente y es puro marketing. El tema de la Araucanía no se va a solucionar con tortugas ninja. Y el presidente Piñera no se atreve, si nunca ha tenido los pantalones ni el apoyo político».

En ese sentido Ossandón destacó el importante papel que juega la nueva constitución. «La Constituyente tiene que definir qué tipo de Gobierno queremos tener y que instituciones van a desarrollar políticas de Estado de largo plazo y que no se cambie de gobierno a gobierno” asegura Ossandón.

Tercer retiro y los bonos

Sobre las ayudas económicas del gobierno y el retiro del 10%, el senador Ossandón tiene opiniones bastante definidas.

“Hoy día, en pandemia, los ministros y el Gobierno no lideran los temas. Mira lo que pasó con el 10 por ciento y ofrecen bonos con exigencia de información que tiene el Estado para que ojalá, la menor cantidad de gente los reciba» asegura.

Además añade «Ir al TC es un error político impresionante. Se han cometido demasiado errores, si va al TC va a haber un malestar y un costo político interno. No podemos rechazar el tercer retiro, ojala nunca se hubiera retirado nada, porque aquí los chilenos se han tenido que rascar con sus propias uñas”.

Si te interesó la entrevista a José Manuel Ossandón puedes escucharla completa AQUÍ