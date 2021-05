Este miércoles de cositos, nuestro auditor «astrolabio» llamó a los cabros del Portal del Web para contra una historia de su ex polola. El sujeto luego de terminar su relación con la chiquilla recibió unos palos de alguien que nunca esperó.

Y es que la mejor amiga, de su entonces ex pareja, se lo empezó a jotear. El auditor contó que junto a la chiquilla en cuestión hacían baile entretenido. El dirigía la clase, entonces igual le echaban el ojo algunas chiquillas y señoras.

Para continuar la historia, nuestro auditor contó que terminó metiéndose efectivamente con la mejor amiga de su ex. Pero eso no es todo, sino que también ¡intentó volver con la cabra anterior! Pero el «astrolabio» muy honesto dijo que no le dio, porque la conciencia le pesaba mucho. Aunque creemos que mal no lo pasó.

Una mala cuea de aquellas

Cuando pensamos que nuestro auditor seguiría contando la historia, a nuestro cuenta cuentos de hoy lo pararon los señores carabineros. No si este chiquillo le llueve la suerte.

Frente a la tremenda desgracia, los cabros del Portal del Web no encontraron nada mejor que decirle al auditor que le subiera a la radio. Con el fin de que JL, Freddy y DJ Black excusar al chiquillo que andaba sin manos libres. Ya sabrán como salió el intento de los cabros.

Los chiquillos se intentaron comprar a los señores carabineros diciéndoles puras cosas lindas, todo para que no le pasaran un parte a nuestro auditor por no andar con manos libres. La media embarradita que quedó.

Y aunque no pudimos saber el final de la historia entre el chiquillo, su ex y la mejor amiga, ¡las risas lo faltaron!

