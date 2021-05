¡Buena!: ya tenemos un primer avance de «Venom: Let there be carnage»

Así es, vuelve el mismísimo Tom Hardy a interpretar a Eddie Brock, quien tiene que aprender a convivir con Venom en su interior, un alienígena con abstractas intenciones. Este si bien se nos presentó como un villano en las primeras películas del Hombre Araña, hoy Sony lo presenta como un antihéroe de Marvel.

Ya vimos al actor en la primera entrega de «Venom», sin embargo, al fin hay nuevas noticias sobre la secuela. Sony entregó por medio de sus redes sociales el primer adelanto de «Venom: Let there be carnage», donde también podemos conocer al nuevo villano de la película.

Cletus Kasady, es el asesino en serie que se enfrentará a Eddie Brock en esta nueva entrega. Este es interpretado en la película por el actor Woody Harrelson.

We missed you… so much. Sink your teeth into the new #Venom: Let There Be Carnage trailer. Only in theaters September 24. @VenomMovie pic.twitter.com/W7hzzzGpgN — Sony Pictures (@SonyPictures) May 10, 2021

¿Hay fecha de estreno?

En efecto, Sony entregó varios detalles de «Venom: Let there be carnage», entre ellos, que la cinta se estrenará el 24 de septiembre en Estados Unidos y se hará solo en cines. Esto, siempre y cuando no hayan cambios con la pandemia y las restricciones en suelo norteamericano.

Y es que, aun cuando su estreno estaba previsto para octubre del año pasado, el contexto sanitario atrasó el debut de la secuela para que se pudiera presentar en la pantalla grande. Parte de la decisión estuvo ligada al súper estreno de la primera película de Venom, la cual recaudó más de 856 millones de dólares, según señaló T13.

La noticia del estreno de «Venom: Let there be carnage», ya causó las primeras reacciones de los fanáticos en redes sociales, aun cuando varios expresaron su descontentó con la clasificación de la película que será PG-13.

«No puedo esperar», «Tiempo de ver la primera de nuevo» y «He estado esperando pro esta secuela y al fín está aquí», son solo algunos de los comentarios de quienes ya esperan ansiosos la película.

Aun no hay más noticias sobre el estreno de la película en Latinoamérica, sin embargo, estaremos más que pendientes para saber más al respecto de la llegada de «Venom: Let there be carnage».