El battle royale de Infinity Ward, ahora a cargo de Raven Software, Call of Duty ha sufrido con los ‘cheaters’ desde su estreno en 2020. Vía Festigame.

Raven Software compartió recientemente datos sobre las expulsiones de aquellos jugadores que han hecho trampas. El battle royale free-to-play de Activision, Call of Duty: Warzone, no se ha librado de los cheaters desde que fue lanzado a principios de 2020.

Como ocurre en la mayor parte de títulos multijugador, la compañía norteamericana se ha visto obligada a tomar cartas en el asunto. El estudio ha confirmado una nueva oleada de baneos (más de 30.000 en esta ocasión), que elevan la cifra de expulsados por encima del medio millón.

«Ayer expulsamos a más de 30.000 cuentas maliciosas en Call of Duty”, lo que se traduce en “más de medio millón de cuentan baneadas en Warzone», publica la desarrolladora en Twitter.

Banned over 30,000 malicious accounts across Call of Duty yesterday… bringing us to over half a million accounts banned in #Warzone. 🚫

— Raven Software (@RavenSoftware) May 14, 2021