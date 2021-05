Dinámica amorosa de Vanessa Daroch dejó cachuda a Pamela Díaz

Peinada pa’ atrás quedo Pamela Díaz luego de realizar una misteriosa dinámica junto a Vanessa Daroch en una transmisión de Instagram.

Las chiquillas habían estado conversando junto a Rocío Marengo respecto a los sueños y que significados tienen en el ámbito más espiritual.

Fue en medio del programa, que Daroch invitó a Pamela a que en conjunto realizaran un rito.

Este permitía analizar como estaba su relación de pareja y era bastante sencillo.

«Esto sirve para saber si la persona que está contigo. Ya sea casado, pareja, conviviendo, o alguien que te gusta. Si es para ti o no o si te están engañando o no, con la mente, con el pensamiento o realmente engañando», explicó Vanessa.

Ante lo interesante que podría resultar Pamela Díaz aceptó realizar la dinámica.

Aunque esta pudiera revelar información que ella no quisiera saber respecto a su relación con Jean Philippe Cretton.

Rito de los fósforos

Según explicó Vanessa el rito consistía en prender tres palitos de fósforos.

Estos iban a representar a Pamela Díaz, otro al animador de Chilevisión. Mientras que el tercero era para determinar si había una tercera persona.

Si cuando los prendían, uno de los palitos se iba para el lado de Pamela, ella no tendría de que preocuparse.

En medio del rito efectivamente Pamela tenía las manos limpias, pero quedaron impactadas al ver que el tercer palito se fue para el lado de Jean Philippe Cretton.

«Noooo, Pame», gritó al aire Daroch. A lo que la animadora respondió eufórica: «Quéee, maldito bastardo. Me está caga…».

Ante los nervios de Pamela Díaz, Vanessa explicó que significaba que el tercer fósforo se fuera para el lado de su enamorado.

«Eso significa que hay una tercera persona que está yendo hacia él, alguien que no lo olvida, no lo deja tranquilo, no quiere dejarlo ir (… ) no puede sacárselo de la cabeza ni olvidarlo», aclaró la tarotista.

«Distinto es si hubiera quedado para el otro lado, porque es él quien quiere ir hacia el otro lado», sentenció Daroch.