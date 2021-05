¡Se pasaron!: Café y hamburguesas de regalo antes de votar este finde

Hace unos años, 2017 para ser precisos, que la gigante norteamericana Starbucks se luce con sus clientes. Y es que durante varias elecciones en nuestro país, la marca de café incentiva a quienes los visiten a ser parte del derecho cívico.

No importa si las elecciones son municipales, presidenciales, o como fue el caso del Plebiscito en octubre, todos pueden llevarse un café gratis en la tienda durante ese día.

En las elecciones de este fin de semana, la cadena retomó esta popular iniciativa que se llama «Starbucks Vota», donde regalaran a sus visitantes que asistan a votar un humeante vaso llenó de cafecito para calentar estos días medios helados.

¿Cuando?

Ya que el sábado 15 y domingo 16 serán feriados irrenunciables, las diferentes franquicias de Starbucks no podrán funcionar. Es por esto que el regalo de la compañía será entregadp a quienes visiten los diferentes locales durante este viernes 14, antes de las elecciones 2021.

Según detalló La Tercera, todos los clientes que lleguen a un Starbucks entre las 8:30 AM y las 11:30 AM no solo recibirán el vaso de café, sino también un lápiz pasta de color azul para marcar tu voto como corresponde.

De la misma forma, Starbucks está para ayudar durante estas nuevas elecciones. Y es que se lucieron con una página web en la que sale información detallada del voto seguro y de quienes están postulando a Constituyentes, Alcaldes y Gobernadores este fin de semana.

«En Starbucks celebramos el compromiso de los ciudadanos, invitando a nuestros Partners, clientes y comunidad a votar en las próximas Elecciones 2021», escribe la empresa al inicio de la página. Además, recuerda a las personas una vez más las medidas sanitarias a tomar durante el sábado y el domingo con el fin de evitar, dentro de lo posible, un aumento en los contagios en Chile. En especial en este crítico momento, donde las cifras no son alentadoras.

No son los únicos que darán un regalito

Además de Starbucks, la gran marca de comida rápida Burger King también se sumó a estos incentivos para la guatita. Y es que la cadena de comida rápida regalará a los vocales de mesa un «Whopper Electoral»

Según señaló Cooperativa, este regalito lo pueden obtener desde este miércoles 12 de mayo, solo quienes envíen el comprobante de Servel al número de WhatsApp +56978368570. Medio por el que se les entregará un cupón para canjear el combo de Burger King.