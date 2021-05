Este jueves, el nuevo invitado al programa de conversación «De tú a tú» fue el mismísimo Pancho Saavedra. La figura de televisión se juntó con el conductor Martín Cárcamo para hablar un poquito de todo en el exitoso programa.

En esta oportunidad recibió un bello mensaje de David Liempi, más conocido como el «Catador». Y es que el reconocido camarógrafo de «Lugares que Hablan», no sólo es el compañero de pega para Pancho Saavedra, sino que con el tiempo se transformó en un tremendo amigo.

Y es que ambos han vivido tantas aventuras a lo largo del país debido al programa, por lo que no sorprende a nadie que haya nacido una buena onda genuina entre ambos.

En el registro que se le mostró a Pancho durante el programa con Martín, que contenía varios saludos de colegas, el «Catador» definió a Pancho como «un gran profesional, un buen comunicador y una mejor persona».

Un jugado

Incluso, el camarógrafo contó sobre un difícil momento en «Lugares que Hablan», donde Pancho Saavedra se la jugó con todo por el «Catador».

«Cómo olvidar cuando estuvo peligrando mi continuidad y tú pusiste tu cargo a disposición. ¿Quién te hace esa? Dedito para arriba compadre», señaló Liempi. Las palabras de su compañero por su puesto que emocionaron profundamente al conductor.

Pancho Saavedra no escondió su emoción ante las palabras de su compañero: «Me dio pena. Uno no espera reconocimientos, pero qué heavy que se acuerde de eso», expresó. Y es que como contó en la previa a un viaje a Juan Fernández dijo que no iría, a pesar de que su jefa le pidió que por favor se subiera al avión.

«Esta hueá no la hago sin el ‘Catador’ (sic)», recordó decir Pancho en esa oportunidad. «Qué heavy que se acuerde de eso. Y sí, me mandé mi show en los pasillos del canal», admitió honestamente.