¡Histórico!: Freddie Mercury es protagonista de su propio cómic

El legendario cantante de Queen, Freddie Mercury tiene un nuevo proyecto con su nombre.

Esta vez no es una propuesta audiovisual, como la película protagonizada por Rami Malek o el videojuego, sino una historieta gráfica de su vida. Desde la infancia del cantante en Zanzíbar y la India, hasta transformarse en una super estrella de talla mundial.

El cómic, titulado «Freddie Mercury: Lover of Life, Singer of Songs», estará disponible para la venta en noviembre de este 2021. En este se le dará un nuevo homenaje a Freddie Mercury desde su vida, música y letras que lo hicieron posicionarse como uno de los músicos más importantes junto a Queen.

Para llevar este proyecto a cabo, la compañía de historietas Z2 Comics se asoció con Universal Music Group y Mercury Songs Ltd., con el fin de crear esta publicación del artista, que tendrá un costo que partirá desde los US$29.99. Atención los fanáticos, que el cómic se podrá preordenar en la misma página de las historietas.

JUST ANNOUNCED – @freddie_mercury: Lover of Life, Singer of Songs!🎙

The official graphic novel tells the story of the iconic musician’s life from childhood in Zanzibar + formative years in England, to becoming the world’s beloved rock star!

Pre-order: https://t.co/XJJleVSjgb pic.twitter.com/Rn5QyI5PYf

— Z2 Comics (@Z2comics) May 21, 2021