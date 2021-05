Este martes, en medio de un punto de prensa, el ministro de Salud Enrique Paris, aprovechó el momento para agradecer la opinión de José Antonio Neme, quien ayer discutió con el secretario general del Colegio Médico, José Miguel Bernucci.

El momento se dio cuando el ministro comenzó a responder las preguntas de la prensa, y le preguntaron por las críticas que ha recibido la implementación del Pase de Movilidad.

«Contesto lo mismo que le contestó ayer José Antonio Neme al secretario general del Colegio Médico, que está en todos los medios y salió profusamente, que por favor propongan cosas positivas y que no se basen todo en criticar» respondió el ministro Paris.

Además el ministro reconoció que muchas veces ha tenido diferencias de opinión con Neme, pero que esta vez le agradecía por comportarse «como un verdadero periodista, porque cuando una persona dice que usted no está bien informado está atacando al periodismo, y tuvo la valentía y fuerza para contestarle al secretario».

La discusión a la que el Ministro Paris hace referencia se vivió el día lunes en el matinal Mucho Gusto. José Antonio Neme emplazó al secretario del Colmed, asegurándole que las medidas sanitarias que ellos recomiendan no se ajustan a la realidad del país.

Por su parte José Antonio Neme aseguró que se sentía sorprendido por los dichos del ministro y respondió lo que opinaba de su mención.

«Yo tengo que hacerme cargo. No me digan absolutamente nada. Yo no trabajo para que me califique bien el ministro Paris, ni los opositores, ni los tuiteros ni nadie. Yo tengo convicciones y trabajo desde ahí. Al ministro lo hemos invitado varias veces y por varias no ha querido venir, pero sí ha estado en otros matinales» aseguró Neme.

«Extendemos nuevamente la invitación para que venga. Si estuvo tan conforme con la entrevista, que venga, los políticos a veces son así, usan al periodismo cuando les conviene, y cuando no les conviene no», cerró.