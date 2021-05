Un niño de 11 años identificado como Ellis Tripp se encuentra con riego vital tras intentar un popular reto de Tik Tok que involucra bolas magnéticas.

De acuerdo al diario Daily Mail, el niño estaba intentando grabar un video simulando que tenía varios piercings con la ayuda de las bolas magnéticas. Lamentablemente terminó tragando 5 de ellas, lo que llevó a que tuviese que ser hospitalizado de urgencias en el Hospital Pediátrico de Birmingham.

De acuerdo a los padres del niño, Ellis había sufrido fuertes dolores de estomago toda la semana. Finalmente fue ingresado de urgencias el pasado miércoles.

Los doctores pensaron que el apéndice del niño se había reventado, pero fue grande su sorpresa cuando descubrieron una pieza magnética que se adhirió a los instrumentos quirúrgicos.

En la primera cirugía, los doctores lograron sacar 3 bolas magnéticas de los intestinos del niño. En una segunda intervención sin embargo tuvieron que extirpar más de 12 centímetros del intestino de Ellis para poder sacar los dos imanes que quedaban.

La madre del niño, Amy Clarke aclaró a los medios que no tienen idea de dónde Ellis sacó los imanes, ya que en su casa no hay ninguno. Además aseguró que ella no lo autorizó a crearse una cuenta de Tik Tok.

“Entró (al hospital) pensando que era una apendicitis, que en sí misma es una gran cosa, y terminó siendo sometido a una cirugía mayor”, explicó Clarke.

Además usó su Facebook para pedirles a otros padres que tengan cuidado con los imanes y los retos de Tik Tok que cada vez se han vuelto más peligrosos.

“Estoy en una pesadilla. Esta locura de TikTok podría haberlo matado. Por favor hable con sus hijos y dígales cuán peligrosos son.Las bolas magnéticas son mortales si se ingieren. Incluso los tienen en entornos educativos o de cuidado infantil para que los niños jueguen ¡destrúyanlas!”, escribió.

Además desde el hospital revelaron que Ellis es el quinto niño en una semana que debió ser ingresado de urgencias por tragar imanes.

Por el momento se sabe que el niño permanece conectado a respirador artificial mientras su cuerpo se recupera de infección causada por la fuga intestinal.