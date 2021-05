Oriana Marzoli se sometió a nueva cirugía: se hizo un aumento mamario

La ex chica reality contó que no estaba conforme con su actual busto, razón por la que se pegó una enchulada.

Fue hace algunos días que Oriana Marzoli contó a través de su cuenta de Instagram que se sometería a nueva cirugía estética, esta vez para realizar un aumento mamario.

La ex chica reality contó que no estaba conforme con su actual apariencia, por lo que no dudó en realizar cambios.

Para ello se sometería a una cirugía mamaria que le permitirá una nueva apariciencia en la zona del busto, que no la mantenía feliz.

A través de su programa MTMAD, Oriana Marzoli explicó las razones que la motivaron a tomar la decisión.

«No son cosa del otro mundo, no son nada grandes…No os alarméis, no os estreseis. Pero al final yo hago lo que me sale de los cojones», respondió la española.

En un video, Oriana Marzoli compartió la conversación que tuvo con la doctora que le realizará un cambio de implantes.

«Me encantaría poder operarme la semana que viene. Me veo plana y no quiero eso (…) mayor volumen», aclaró la ex chica reality.

Aunque la española aseguró que no se trata de un cambio tan rotundo, sino más bien que, «no quiero que se amplíe más. Lo que quiero es que proyecte más…Quiero mantener la misma base, pero más para adelante».

Post operatorio

Luego de haber sido operada, Oriana Marzoli decidió compartir una fotografía en su cuenta de Instagram, para contarle a sus seguidores como había salido todo.

En la fotografía la española contó que se encontraba bien pero muy adolorida. «Super dolorida un día después de la operación», escribió.

«Pero estoy bien chicos! Todo ha salido bien, pero es normal que no suba nada porque me duele y no tengo ganas de grabarme. Gracias por preguntar! Un besito», agregó Oriana Marzoli.

Cabe destacar que antes de llegar a su actual doctora, Oriana Marzoli visitó a otros expertos quiénes le cuestionaron la decisión respecto a una nueva cirugía mamaria.