Desde su debut en 2017, la cantante nacional Princesa Alba solo ha acumulado seguidores y fanáticos. Sin embargo, no solo es admirada como artista urbana que llegó a romper esquemas, sino también por ser muy directa con sus cosas a través de redes sociales.

Trinidad, más conocida como Princesa Alba siempre ha dejado bien claro lo que piensa a la hora de hacer entrevistas o subir historias a redes sociales. Y fue durante una reciente entrevista con La Cuarta que habló de las detenciones que han protagonizado otros artistas nacionales. Además de contar que ella no es muy de carretear.

Sus declaraciones

«Yo soy una señora ajajaja (ríe) no salgo nada, me quedo acá con mis gatos y no me gusta mucho carretear la verdad. En ese sentido, mi generación efectivamente ha sido irresponsable porque se siguen juntando, siguen carreteando»

“Todos los chilenos queremos volver a salir a trabajar. Por eso lo de los fondos previsionales, la gente necesita plata y volver a la normalidad», agregó para el medio. «Entonces en verdad eso no colabora nada. No conozco muy bien los contextos, pero creo que si alguno lo detuvieron en el estudio, por ejemplo, ahí encuentro que es un poco más aceptable, porque estaban trabajando, pero si estaban carreteando…», expresó la cantante.

Y es que sin duda los artistas que ya se vieron envueltos en dramas no pasaron piola, ya que todo se supo en redes sociales o televisión. ¡Ya po cabros, hay que cuidarse!

De igual forma, Princesa Alba señaló que si bien no sale tanto, si extraña algunas cositas de la vida sin pandemia. «Echo de menos las juntas familiares con mi abuela, todos los domingos con un asado. Lo otro que echo de menos son los shows, ese era el motor de mi vida; estaba todo el rato en tour. Y si bien soy señora, tenía mi tradición de una vez al mes salir a bailar con mis amigas a la disco», señaló la cantante.