Tras la controversia que causó Arcángel con sus declaraciones machistas, muchas mujeres de la industria expresaron su descontento y las artistas chilenas no se quedaron atrás.

Importantes reflexiones se compartieron en las historias de las chilenas, entre ellas, la cantante urbana, Princesa Alba. «Siempre me han dicho que me hipersexualizo. Y sorry pero qué m… significa eso. ¿Acaso puedo desvincularme de mi sexualidad? (…) Mi yo no existe sin la corporalidad, sin la sexualidad, sin su emocionalidad», mencionó.

Además, la intérprete de «Convéncete», agregó lo difícil que es estar como feminista dentro de un área de la industria cargada de lírica y actitudes machistas, como es la música urbana.

De igual forma, Cami Gallardo mencionó la toxicidad dentro de la industria debido a la represión hacia las mujeres. «Quién m… se cree Arcángel para decidir qué mujeres se pueden ganar el respeto del resto y qué mujeres no? Colega, me doy cuenta que no solo hay un problema ético en tus canciones, sino que también en tu vida», señaló.

Vesta Lugg, por su parte, expresó su enojo a través de una publicación en su Instagram. «Mi culo es mío. El culo de mi compañera es de ella», es la descripción de las 4 fotografías en las que expone libremente su cuerpo.

«Me da asco… asco la definición de “dama” que por consecuencia da a entender que hay “ciertas mujeres” que merecen respeto y otra que no. Que mostrar o no mostrar el culo me hace mejor o peor persona», agregó.

Por último, la modelo Camila Andrade también tenía algo que decir, y aunque fue un corto mensaje en su última publicación, es una respuesta contundente. «Aquí, super preocupada por los dichos de @arcangel #todasmerecemosrespeto», expresó.