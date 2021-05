Siempre hay tiempito para hablar de Rocío Toscano en Radioactiva. En esta oportunidad, te contamos un poco sobre la vida familiar de la chiquilla tras la llegada de los mellizos a su vida. La actriz es recordada por su papel como Roxy en la teleserie de Mega, «Verdades Ocultas.

Fue el 14 de febrero que la actriz se convirtió en una de nuestras mamitas en pandemia favoritas, tras traer al mundo a los mellizos Alma y Luca. Desde que los peques llegaron a la vida de Rocío, nos sorprende con adorables postales en su cuenta de Instagram de este nuevo momento de su vida.

La chiquilla actualmente está criando a sus bebés en suelo norteamericano, específicamente en el Estado de Colorado. Y según contó Meganoticias, Rocío Toscano estaría criándolos solita. Si bien la pareja se mudó a Estados Unidos a formar esta vida en familia, esta semana Rocío confesó que ya no estaría con el chiquillo en cuestión. El hombre, del que no se sabe mucho aun, incluso ya habría vuelto a Chile.

¿Qué opina Toscano del papito de los mellis?

«Estamos separados, pero todo bien, es un súper buen papá. Después de cinco años decidí separarme porque había cosas que no me gustaban», comenzó relatando sobre la ruptura para Las Últimas Noticias. «Si seguía con él tenía que vivir en Santiago porque él tiene otro hijo, y no quiero vivir en Santiago», añadió.

La actriz ha demostrado que, a pesar de lo difícil de ser mamá primeriza de dos en pandemia, se las arregla bastante bien solita. «No sé como lo hago, pero lo hago. Ha sido una aventura porque es muy distinto tener un hijo que ser una mamá múltiple. Por suerte soy joven y tengo energía», señaló para el medio.

Las gracias de los mellizos

En la conversación, Rocío Toscano aprovechó de contar algunas peculiaridades de Alma y Luca que le causan mucha gracia. «Es heavy la conexión que tienen porque se despierta uno y enseguida se despierta el otro. Con el hipo pasa lo mismo o suspiran al mismo tiempo. Les doy leche y tomo desayuno en dos minutos», explicó la actriz.

«Conversamos caleta, les digo ‘buenos días, ¿cómo durmieron?. Le pregunto a Luca por qué despierta dos veces en la noche y Alma una. Los dos se ríen. Después se duermen por una o dos horas y ahí aprovecho de cocinar y almorzar. A las ocho les caliento la tina, los baño y acuesto. Me ducho mientras duermen y me acuesto a las nueve. Con organización todo se puede», aseguró al medio demostrando que es una súper mamá.